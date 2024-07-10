Programda, Ahmet Gaffar Akarca, Kahramanmaraş’ın spor kulübü Akedaş İstiklal Spor’un geleceğe yönelik hedeflerinden bahsetti. Özellikle Maraşspor’un 1982 yılındaki terfi liglerindeki başarılarını vurgulayan Akarca, bu ruhu Akedaş İstiklal Spor’a taşıdıklarını ve aynı doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Akarca, kulübün genç yeteneklere önem verdiğini ve Kahramanmaraş’ın spor kültürünü daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerinden ve şehrin spor alanındaki potansiyelinden de bahseden Akarca, Akedaş İstiklal Spor'un bu misyonu üstlendiğini dile getirdi.

Programda, Kahramanmaraş’ın spor tarihine ve gelecekteki spor projelerine de değinildi. Akarca, yerel yönetimlerin ve iş dünyasının spor kulüplerine verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.