Programda Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Başkan Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızı her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerle Kahramanmaraş’ımızı altyapıdan ulaşıma, yeşil alandan sosyal desteğe, spordan sosyal donatılara her alanda Türkiye’ye örnek bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Görgel; 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yeniden inşa sürecinden altyapı yatırımlarına, ulaşımdan çevre projelerine, sosyal belediyecilikten spor ve kültür yatırımlarına kadar Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

74 Bin Kalıcı Konut ve İş Yerinde Teslim Aşaması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremleri sonrası şehir genelinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti. Görgel, 74 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yerinin kura süreçlerinin tamamlandığını ve teslim edilecek aşamaya gelindiğini söyledi.

20 Milyar TL’lik Altyapı Seferberliği

Şehrin yıllardır ihmal edilen altyapısı için 20 milyar TL’yi aşan yatırımla büyük bir seferberlik başlatıldığını açıklayan Görgel, Pazarcık, Elbistan, Türkoğlu, Nurhak, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda kapsamlı altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Su Kayıp Oranı %80’den %20’ye Düşecek

Yapılan altyapı yatırımlarıyla içme suyundaki kayıp-kaçak oranının yüzde 80’lerden yüzde 20 seviyelerine düşürülmesinin hedeflendiğini belirten Görgel, bu sayede şehrin su kaynaklarının korunacağını vurguladı.

Yağmursuyu ve Kanalizasyon Hatları Ayrılıyor

Kahramanmaraş’ın yağmursuyu altyapısında geri kaldığını dile getiren Görgel, yeni yatırımlarla yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıldığını, şehrin modern altyapıya kavuşacağını söyledi.

İçme Suyu Sorunu Kısa Sürede Çözüldü

Kuraklık nedeniyle yaşanan içme suyu sorununa DSİ iş birliğiyle Kılavuzlu Barajı’ndan sağlanan suyla 3 ay gibi kısa sürede çözüm üretildiği açıklandı.

Ulaşımda Dev Projeler Hayata Geçiyor

Kuzey Çevre Yolu’nun yapım sürecinin başladığını belirten Görgel, Güney Çevre Yolu, Karacasu, Sanayi ve Sümbüllü kavşaklarıyla ulaşım altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

Hizmet Filosuna 144 Yeni Araç

Büyükşehir Belediyesi filosuna 144 yeni araç kazandırıldığını ifade eden Başkan Görgel, toplu taşıma filosunun elektrikli ve hibrit otobüslerle güçlendirildiğini kaydetti.

Kuzey İlçelere Asfalt Üretim Tesisi

Elbistan merkezli kurulan asfalt üretim tesisinin kuzey ilçelerin yol ihtiyacını karşılayacağını belirten Görgel, 800 milyon TL’lik yatırımın kısa sürede kendini amorti edeceğini söyledi.

Çevreci ve Yeşil Projeler Öne Çıkıyor

Atıksu arıtma tesisleri, entegre katı atık tesisi, güneş enerji santrali ve karbon yutak alanlarıyla çevreci yatırımların hız kazandığı belirtildi.

Sosyal Destekler 4 Kat Artırıldı

Son 22 ayda sosyal desteklerin 4 kat artırıldığını açıklayan Görgel, toplam destek tutarının 600 milyon TL’yi aştığını ifade etti.

Spor ve Gençlik Yatırımları Sürüyor

17 bin 500 kişilik stadyum, spor vadisi, gençlik ve spor merkezi, yeni halı sahalar ve olimpik tesislerle Kahramanmaraş’ın spor altyapısının güçlendirildiği bildirildi.

UNESCO Edebiyat Şehri Vurgusu

Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olduğunu hatırlatan Görgel, kültür ve sanat projelerinin artarak süreceğini söyledi.

Tarihi Yapılar Yeniden Ayağa Kalkıyor

Kapalı Çarşı, Ulu Camii, Kale, tarihi köprüler ve konakların restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı açıklandı.

Tramvay Projesinde Somut Adımlar

Tramvay projesi için teknik çalışmaların tamamlandığını belirten Görgel, Ulaştırma Bakanlığı ile koordinasyonun sürdüğünü ve kısa sürede somut gelişmeler beklendiğini ifade etti.