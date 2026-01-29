Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde inşa edilen projede çalışmalar tüm hızıyla sürerken, şantiye alanında gözle görülür ilerleme kaydediliyor.

Temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından demir ve betonarme imalatlarında önemli aşama geride bırakıldı.

Yoğun bir tempoyla devam eden çalışmalarda temel ve altyapı imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken, tribün bloklarının taşıyıcı elemanları da yükselmeye başladı.

Kuzey bölümde yer alan kale arkası tribünlerde 3’üncü kata çıkılmasıyla birlikte stadyum, projeye uygun şekilde net biçimde ortaya çıkmaya başladı.

Toplam 2 milyar TL yatırım bedeline sahip olan modern stadyum; 17 bin 500 seyirci kapasitesi, modern localar, geniş ve fonksiyonel fuaye alanları, sosyal donatı birimleri, spor salonları ve çağdaş bir stadyumda bulunması gereken tüm teknik altyapılarıyla Kahramanmaraş’a yeni bir vizyon kazandıracak.

Yalnızca sportif karşılaşmalara değil; kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde planlanan tesisin, bölgesel ölçekte yeni bir çekim merkezi olması hedefleniyor.