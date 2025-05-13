Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu program, kamuoyuna derinlemesine bir bakış açısı sunmaya devam ediyor.

Programın bu haftaki konuğu, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban oldu.

Müdür Akbalaban, programda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayıt dışı istihdam konusuna dikkat çeken Akbalaban, bu alanda yapılan denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca “mücbir sebep” konusuna da değinen Akbalaban, bu durumun işletmeler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kurumun bu süreçte izlediği yol haritasını anlattı.

Program, sosyal güvenlik sistemine dair merak edilen birçok soruya yanıt olması bakımından kamuoyunda takdir topladı.

Haber Ötesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemin nabzını tutmaya ve izleyicilere özel içerikler sunmaya devam ediyor.