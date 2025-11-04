Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği 2025 yılı hac kurası, 5 Kasım saat 10.30’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kura Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak ve bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 aday katılacak.

Toplamda 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının yer aldığı hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırlılığı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor. Bu sisteme göre, hac adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunu yaptığı yıla göre belirleniyor.

Örneğin, hac ön kaydını 11 yıl önce yaptıran bir adayın ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak. Bu yöntem, uzun yıllardır bekleyen adaylara öncelik tanınmasını sağlıyor.

Daha önce hacca gitmiş olan adayların başvuruları alınmadığı için, bu kişiler kuraya dahil edilmiyor. Bu sayede, hac fırsatı öncelikli olarak daha önce hacca gitmemiş adaylara yönlendiriliyor.

Hac kurası, milyonlarca aday için kutsal yolculuk öncesi büyük bir heyecan kaynağı olurken, başvuru sahipleri de sonuçları sabırsızlıkla bekliyor.