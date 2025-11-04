2025 yılına 3 bin lira seviyesinden başlayan gram altın, yıl içinde 5.910 liraya kadar yükselmiş, ons altın ise 4.381 dolarla rekor kırmıştı. Kapalıçarşı’da gram altın 6.300 lirayı görmüş, yatırımcılar ve piyasalar tarihi zirveleri yakından takip etmişti. Ancak son iki haftada altın fiyatları sert bir geri çekilme yaşayarak gramda 500 liradan fazla değer kaybetti.

Milyonlarca yatırımcının altının geleceğini merak ettiği dönemde, İngiliz banka Standard Chartered’ten dikkat çeken bir rapor geldi. Banka, yaşanan geri çekilmenin piyasanın “kısa vadeli normalleşme süreci” olduğunu belirterek, dengeye dönüşün birkaç hafta sürebileceğini ifade etti.

Raporda, altın fiyatlarının ons başına 4.360 doların altına düşmesinin alım fırsatı olarak değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca bankanın 12 aylık fiyat hedefi 4.500 dolar seviyesinde korunuyor. Analistler, altının 3.945–4.060 dolar aralığında güçlü teknik destek bulduğunu belirterek, mevcut seviyelerin yatırımcılar için pozisyon artırma açısından uygun bir zemin sunduğunu ifade etti.

Standard Chartered, altın talebinin 2026 yılına kadar güçlü kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Banka, itibari para birimlerinden uzaklaşma eğilimi ve merkez bankalarının istikrarlı alım politikalarının, altının değerini önümüzdeki dönemde destekleyeceğini belirtiyor. Yatırımcılar için kısa vadeli düşüşler, uzun vadeli stratejiler açısından fırsat yaratabilir.