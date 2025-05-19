Kahramanmaraş’ın gastronomi dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan Hacı Milcan Et Lokantası, yeni şubesini hizmete açarak geleneksel tatlarını daha geniş kitlelerle buluşturmaya başladı.

Yüz yılı aşkın süredir kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerle hazırlanan özgün lezzetler, artık daha modern bir atmosferde misafirlerini ağırlıyor. Yeni şube, hem Kahramanmaraşlıların hem de şehri ziyaret eden gurme tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Özellikle kente özgü et yemeklerinin öne çıktığı menü, geleneksel mutfağın zenginliğini koruyarak sunuluyor. Hacı Milcan Et Lokantası, yeni şubesiyle Kahramanmaraş’ın damak çatlatan tatlarını yaşatmaya ve tanıtmaya devam ediyor.