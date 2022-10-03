Hadise ile Mehmet Dinçerler’in aşk yaşadığı, geçen yılın temmuz ayında ortaya çıkmıştı. Bu yılın nisan ayında hayatlarını birleştiren çift, geçtiğimiz günlerde 5 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi.

Mehmet Dinçerler'in sahnesine, kıyafetlerine karıştığını iddia eden ve bu yüzden evliliğini bitirmek isteyen Hadise, ayrılır ayrılmaz sahnelere geri döndü.

Aşkta değil parada kazanıyor

Kıyafetleriyle, dansıyla ve konserlerinde yaptığı göndermelerle çok konuşulan Hadise, şimdi de kazandığı parayla gündeme geldi.

10 konser 5 milyon TL

Konser maratonuna başlayan ve ekim ayı boyunca arka arkaya 10 konser verecek olan Hadise’nin, konser başına 500 bin lira alacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, bu ay 5 milyona yakın bir kazanç elde edecek.