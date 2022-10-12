İş insanı Mehmet Dinçlerler'le sessiz sedasız evliliği sadece beş ay süren, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde olan Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansa katıldı.

Etkinikte konuşmacı olan güzel şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ben küçük yaşta çalışmaya başladım"

"Beni ezeceklerini sanıyorlar" diyenHadise, "Ben de küçük yaşta hem çalıştım hem okudum. 15 yaşındayken fırında işe girdim çalıştım. O yüzden hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi bilirim.

Çocuklara olan ilgimi herkes bilir. Zorlandıkları alanlarda farklılık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Bunu ismimin gücüyle yapabiliyorsam ne mutlu bana.

Benim şarkılarım, hep kadının gücünü anlatan hikayelerdir. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim.

"Pis Türk"

Belçika’da ayrımcılık, ırkçılık yaşadım. 'Pis Türk' lafını çok duymuşumdur. O yüzden hep daha iyi olmak için kendimi zorladım ve başardım.

"Sanıyorlar ki ezeceğiz"

Zorbalık her zaman kötü yorumlanmamalı. Bunu yaşadım ama avantaja çevirdim. Bana yapılan saldırılarla güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yo! Siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence.

"Kendi paranızı kazanın"

Biz dört kardeşiz. Ben 11 yaşındayken annem babamdan boşandı. Bizim için çok travmatik bir süreçti. Annemin parası yoktu. Ama yine de 'Bu kararı almak zorundayım' dedi. Onu izlerken 'Bu nasıl kadın, nasıl bir güç?' dedim. Ne istediğini bilen, çok net bir kadındı. Annem hep rol modeldir benim için. Annem 'Ne olursa olsun, kimi severseniz sevin fark etmez. Yeter ki kendi ayaklarınızın üstünde durun, kendi paranızı kazanın' der.