Geçtiğimiz günlerde 37 yaşına basan şarkıcı Hadise, sıkıntılı geçen boşanma sürecini anlattı…

Evli kaldığı 4 ay boyunca eski eşi iş adamı Mehmet Dinçerler’in ailesinden baskı gördüğü öne sürülen şarkıcının, boşanır boşanmaz adeta şaha kalktı.

Her gün sahne aldı

Evliliğini noktalarken ziynet eşyalarının bile istendiği iddia edilen Hadise, boşandığından bu yana her gün sahnelerin tozunu attırdı.

Binlerce lira kazanan şarkıcı, hemen bir kozmetik firmasıyla masaya oturdu.

10 milyona imza attı

Yeni reklam filminden bazı kareleri önceki günlerde sosyal medya hesabından paylaşan Hadise’nin, bu firma ile 10 milyon liraya anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Şarkıcıya yakın markaj bitecek gibi de değil…

Farklı teklifler de var

Bir başka iddia ise Hadise’nin farklı sektörlerdeki firmalardan çok sayıda teklif aldığı…

Konuyla ilgili şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.