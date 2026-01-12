Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından İran’da yaşanan protestolara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hadise mesajında, yaşananların yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını vurgulayarak, protestolara katılan insanların “onur ve özgürlük” talep ettiğini ifade etti.

Paylaşımında, “Sessiz kalamam” ifadesini kullanan Hadise, İran halkının sesinin duyulması gerektiğini belirterek dayanışma mesajı verdi.

Fulya Öztürk’ten Sert Eleştiri

Hadise’nin paylaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, gazeteci Fulya Öztürk’ten dikkat çeken bir yanıt geldi. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise’yi dolaylı olarak eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz. Biraz Ortadoğu’da ne yapılmaya çalışılıyor araştırmanızı ve haber izlemenizi tavsiye ederim.”

Bu sözler, sosyal medyada farklı görüşlerin karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Paylaşım Kısa Sürede Silindi

Fulya Öztürk’ün Hadise’ye yönelik eleştirisi kısa sürede yoğun etkileşim aldı. Ancak söz konusu paylaşım, kısa bir süre sonra Öztürk’ün hesabından kaldırıldı ve ardından yeni bir paylaşım geldi. Şu ifadelere yer verdi:

"Dostlar biraz doluyuz, farkındayım. Bizim kendi aramızda daha birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Mesajım da bunun içindi. Bazı arkadaşlar yaşananları İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise hanımın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım."

Sosyal Medyada İki Farklı Cephe

Tartışma, sosyal medyada ikiye bölünen yorumlara sahne oldu. Bir kesim Hadise’nin insan hakları vurgusunu desteklerken, diğer kesim ise Fulya Öztürk’ün Gazze hatırlatmasını haklı buldu. Konu, sanatçıların ve kamuoyunda tanınmış isimlerin uluslararası meselelerdeki duruşlarının ne kadar sorumluluk taşıdığı yönünde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.