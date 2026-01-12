Rahmi Özkan Neden Yayında Yoktu?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in duayen hukukçusu Rahmi Özkan, geçtiğimiz haftalarda programda yer almamıştı. Bu durum, izleyiciler arasında “Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?” sorularını gündeme getirmişti.

Programda yaşanan kısa süreli bir tartışma iddiaları konuşulsa da, Özkan’ın yayına ara vermesinin asıl nedeninin eşinin geçirdiği hayati ameliyat olduğu ortaya çıkmıştı.

Müjde Canlı Yayında Geldi

12 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan programda Rahmi Özkan yeniden stüdyodaki yerini aldı. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, Özkan’ın eşi Güzide (Güzin) Özkan’ın cuma günü yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu.

Bu gelişme, hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük sevinç yarattı.

“Yüzde 10 Yaşama Şansı Vardı”

Rahmi Özkan, eşinin sağlık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada yaşananların ne kadar kritik olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Yüzde 10 umut vardı. Henüz iyileşme süreci tamamlanmadı ama yoğun bakımdan çıkması bize büyük moral oldu.”

Özkan, eşinin aort damarı yırtılması nedeniyle acil ameliyata alındığını, operasyonun son derece riskli geçtiğini ve doktorların sürecin başında çok sınırlı bir yaşama şansı verdiğini ifade etti.

Eşinin Sağlık Durumu Yakından Takip Ediliyor

Rahmi Özkan, yoğun bakım sonrası sürecin de dikkatle izlendiğini belirterek, zaman zaman ateş yükselmesi gibi durumların yaşandığını ancak umutlarını kaybetmediklerini dile getirdi. İnanç ve sabrın bu süreçte kendileri için en büyük dayanak olduğunu vurguladı.

İzleyicilerden Büyük Destek

Rahmi Özkan’ın programa dönüşü sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyiciler, hem Özkan’a hem de eşine geçmiş olsun mesajları paylaşarak desteklerini dile getirdi.

Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hukukçu kimliğiyle yer alan Rahmi Özkan’ın yeniden ekrana dönmesi, programın takipçileri tarafından memnuniyetle karşılandı.