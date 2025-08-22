Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi’nde yaşandı. Hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.