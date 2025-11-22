Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürürken, hafta sonunda özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.