8. Bölüm Fragmanı: Boşanma Kararı ve Büyük Sır Açığa Çıkıyor!

​Taşacak Bu Deniz 8. bölüm fragmanı izleyicinin merakını zirveye taşıdı. Özellikle Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki düşmanlığı yıllardır ayakta tutan sır perdesi, DNA testi sonucuyla aralanıyor.



​Fragmanın en çarpıcı anı, İlve'nin yaptığı DNA testinin sonucunun açıklanması oldu.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanında bu sonucun, dizideki tüm karakterlerin hayatını sarsacak bir gerçeği ortaya çıkardığı vurgulanıyor.

​Fragmanın bir diğer önemli detayı, Esme'nin ağzından çıkan net karardı: "Oğlunu boşuyorum!"

​Eleni'nin kimliğiyle ilgili çıkan büyük gerçeğin ardından, Esme'nin Şerif'i boşaması aileler arasındaki krizi daha da büyütecek. Bu karar, Koçarililer ve Furtunalılar arasındaki mücadeleyi kişisel bir savaşa dönüştürüyor.

​Eleni’nin gerçek annesi kim?

​DNA testi Oruç’u nasıl etkileyecek?

​Esme’nin boşanma kararı, Adil’i durdurabilecek mi?

​Tüm bu soruların cevabı ve heyecan dolu anlar, Taşacak Bu Deniz 8. yeni bölümünde TRT 1 ekranlarında olacak.