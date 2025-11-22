8. Bölüm Fragmanı: Boşanma Kararı ve Büyük Sır Açığa Çıkıyor!
Taşacak Bu Deniz 8. bölüm fragmanı izleyicinin merakını zirveye taşıdı. Özellikle Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki düşmanlığı yıllardır ayakta tutan sır perdesi, DNA testi sonucuyla aralanıyor.
Fragmanın en çarpıcı anı, İlve'nin yaptığı DNA testinin sonucunun açıklanması oldu.
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanında bu sonucun, dizideki tüm karakterlerin hayatını sarsacak bir gerçeği ortaya çıkardığı vurgulanıyor.
Fragmanın bir diğer önemli detayı, Esme'nin ağzından çıkan net karardı: "Oğlunu boşuyorum!"
Eleni'nin kimliğiyle ilgili çıkan büyük gerçeğin ardından, Esme'nin Şerif'i boşaması aileler arasındaki krizi daha da büyütecek. Bu karar, Koçarililer ve Furtunalılar arasındaki mücadeleyi kişisel bir savaşa dönüştürüyor.
Eleni’nin gerçek annesi kim?
DNA testi Oruç’u nasıl etkileyecek?
Esme’nin boşanma kararı, Adil’i durdurabilecek mi?
Tüm bu soruların cevabı ve heyecan dolu anlar, Taşacak Bu Deniz 8. yeni bölümünde TRT 1 ekranlarında olacak.