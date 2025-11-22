7. Bölüm Özeti: Adil'den Furtunalara Gözdağı ve Esme'den Şok Eden Karar

​Taşacak Bu Deniz 7. bölümde tansiyon en üst seviyeye çıktı. Oruç’un, Eleni’nin annesi Hicran’ı Koçari’ye getirmesi beklenen büyük krizi tetikledi.

​Koçari ailesinin reisi Adil, Oruç'un bu hamlesine karşılık olarak Furtunalara görülmemiş bir ceza kesti. Adil'in emriyle;

​Çay fabrikaları yakıldı ve tırlar patlatıldı.

​Adil, Furtunaların hayatını kelimenin tam anlamıyla cehenneme çevirdi.

DNA Testi ve İlve'nin Geri Dönüşü

​Tüm bu kaosun ortasında Esme, Oruç’a resti çekerek eğer Eleni onun kızıysa Şerif'i boşayacağını ilan etti. Esme’nin bu net tavrı, Adil'i şüpheye düşürdü.

​Adil, gerçeği öğrenmek için Koçari'ye, dizinin kötü karakteri Gezep'in ikiz kardeşi, biyolog İlve'yi getirtti. İlve’nin gelişi, sadece DNA testi anlamına gelmiyor; aynı zamanda Adil ve Esme'nin geçmişteki büyük aşkının da yeniden gündeme geleceği sinyallerini veriyor.

Oruç Çaresiz, Zarife Felç Geçirdi

​Oruç cephesinde ise işler yolunda gitmedi. Sevcan’ın nişan bohçası açılırken Zarife fenalaşarak felç geçirdi ve durumu hızla kötüleşti. Annesinin durumu karşısında çaresiz kalan Oruç, Eleni'den yardım istemek zorunda kaldı. Ancak kendisini sırtından vuran Oruç'la tüm bağlarını koparan Eleni, Oruç ve İso'yu evinden kovdu.

​Oruç, tüm engellemelere rağmen düğün tarihini erkene çekme kararı alarak Furtunalara meydan okudu.