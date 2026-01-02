Kar ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, özellikle iç ve doğu kesimlerde kış koşullarını yeniden sertleştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don riski de artmış durumda. Vatandaşların, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması isteniyor.

Kar Yağışı Hangi Bölgelerde Sürecek?

Bugün itibarıyla Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek. İç ve doğu bölgelerde ise yağış olmasa bile soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma olayları görülecek. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

Çığ Tehlikesine Dikkat

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve dik yamaçlar için çığ uyarısını yineledi. Kar kalınlığının arttığı bölgelerde çığ riski devam ederken, özellikle dağlık alanlarda yaşayanlar ve bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Hafta Sonu Batı’da Yağmur Bekleniyor

Hafta sonu hava durumu batı bölgelerde değişiklik gösterecek. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde kar yerini yağmura bırakırken, hava daha ılıman seyredecek.

Yeni Haftayla Birlikte Sıcaklıklar Yükseliyor

Yeni haftadan itibaren hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar yükselirken, Güneydoğu Anadolu dışında yurt genelinde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ankara’da önümüzdeki üç gün yağış beklenmezken, İstanbul’da yarın, İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış etkili olacak.