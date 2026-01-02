3 OCAK CUMARTESİ

Kahramanmaraş’ta hafta sonu hava durumu soğuk ve parçalı bulutlu seyredecek. Meteoroloji verilerine göre 3 Ocak Cumartesi günü kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Günün en düşük sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düşerken, en yüksek sıcaklık 3 derece civarında ölçülecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen soğuk daha da artacak.

4 OCAK PAZAR

4 Ocak Pazar günü de benzer bir tablo öngörülüyor. Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı Pazar günü sıcaklıklar bir miktar artsa da gece saatlerinde don riski devam edecek. En düşük sıcaklığın eksi 3, en yüksek sıcaklığın ise 4 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, hafta sonu plan yapacak vatandaşları özellikle sabah erken saatler ve gece için buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sürücülerin tedbirli olması, yayaların ise kaygan zeminlere karşı önlem alması isteniyor.