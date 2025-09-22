Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 3-5 derece artarken, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken; hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, cuma günü kuzey kesimlerde tekrar azalacağı tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ta ise hava sıcaklıklarının en düşük 16 derece ile en yüksek 35 derece arasında seyredeceği; az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.