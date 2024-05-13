Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, Mayıs ayının ilk haftasında Kızılcık Şerbeti liderlik koltuğuna oturdu.



Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti bir puanı aşkın reyting düşüşüne rağmen zirvede yer aldı. Now TV dizisi Kızıl Goncalar bugüne kadarki en yüksek reytingine ulaşarak ikinci sıraya tırmandı. Kanal D dizisi İnci Taneleri haftayı üçüncü sırada tamamladı.



Show TV'nin rekortmen dizisi Bahar yeni bölümün yetişmemesi sebebiyle yayına bir hafta ara verdi. Dizi önceki hafta yayınlanan 11. bölümünde 14,96 reytingle son üç sezonun en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



Havaların ısınmasıyla birlikte televizyon reytinglerinde düşüş gerçekleşti. Pazartesiden pazar gününe tüm günlerde reyting düşüşü gözlendi. Cuma günü dizileri Yalı Çapkını (-1,40) ve Kızılcık Şerbeti (-1,10) hafta genelinde en fazla reyting kaybeden diziler oldu.



Üç dizi final bölümüyle ekranlara geldi. Star TV dizisi Ömer pazartesi günü 54. bölümüyle; TRT 1 dizisi Bir Sevdadır çarşamba günü 13. bölümüyle; ATV dizisi Ateş Kuşları cuma günü 54. bölümüyle final yaptı. Mayıs ayının ilk haftasında dizi sayısı 24'e gerilerken önümüzdeki hafta bu sayı 22 olacak.



Salı günü Bahar dizisinin ekranlara gelmemesiyle birlikte diğer kanalların reytinglerinde artış gözlendi. Günün tek dizisi olan Mehmed Fetihler Sultanı bir puanı aşkın artışla 6 reyting baremine yaklaştı. Salı ve çarşamba günü Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz kanalda yayınlanması dizi reytinglerini olumsuz yönde etkiledi.



Prime Timeda En Yüksek Reyting Alan Yerli Diziler (5 - 11 Mayıs 2024)

1 - Kızılcık Şerbeti (S02 - B62) - 10,66

2 - Kızıl Goncalar (S01 - B17) - 10,05

3 - İnci Taneleri (S01 - B14) - 8,97

4 - Gönül Dağı (S04 - B138) - 6,89

5 - Kuruluş Osman (S05 - B159) - 6,25

6 - Teşkilat (S04 - B106) - 5,68

7 - Mehmed Fetihler Sultanı (S01 - B10) - 5,68

8 - Yargı (S03 - B92) - 5,19

9 - Hudutsuz Sevda (S01 - B31) - 4,93

10 - Sandık Kokusu (S01 - B21) - 4,88