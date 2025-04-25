Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ, Bloomberg HT Radyo’da Süheyla Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu İşbaşı programına konuk olarak Kahramanmaraş’a dair izlenimlerini paylaştı.

Programda, 23 Nisan’da Ekonomi Gazetesi ekibiyle birlikte deprem sonrası ekonomik durumu değerlendirmek üzere Kahramanmaraş’a yaptığı ziyaret hakkında konuşan Güldağ, şehrin sanayi ve ticaret alanındaki potansiyeline vurgu yaptı. Depremin ardından iş dünyasının yaşadığı zorlukları ve mücbir sebep halinin kaldırılması sonrası başlayan zor süreci değerlendirdi.

Programda, şehirdeki sanayi ve ticaret faaliyetlerinin mevcut durumu, iş dünyasının beklentileri ve ekonomik geleceği detaylı bir şekilde ele alındı. Hakan Güldağ, sık sık Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu süreçte Ekonomi Gazetesi olarak destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Asrın felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın ekonomik nabzının masaya yatırıldığı program, bölgenin yeniden kalkınma sürecine ışık tuttu.