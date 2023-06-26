Olay, 18 Şubat’ta Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi mevkisindeki ormanda meydana geldi. Ormanda arkadaşı C.M. ile birlikte içki içen F.G., tuvalet ihtiyacını açık alanda giderdi. Bu sırada ormanda kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan A.D., durumdan rahatsızlık duyarak F.G.’yi uyardı. A.D., kız arkadaşı M.K. ile yürümeye devam ettiği sırada, kendisine güldüklerini ve alay ettiklerini öne sürdüğü C.M. ve F.G.'ye yanındaki ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. C.M. ve F.G, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, A.D. ise kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis ekiplerinin telefonla aradığı A.D., polis merkezine giderek teslim oldu. A.D., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak A.D. hakkında, ‘Kasten yaralama’ ve ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından dava açıldı. Bursa 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya sanık A.D. ile müştekiler C.M. ve F.G ile avukatları katıldı. A.D., polis merkezinde verdiği ifadesini yinelediğini söyleyerek suçunu itiraf etti. A.D., “Olay günü kız arkadaşım ile ormanda dolaştığım sırada şu anda duruşma salonunda bulunan, fakat teşhis edemediğim müştekilerden biri idrarını yapıyordu. Ben de bunun üzerine, ‘Burada bayan var. İnsan biraz utanır’ dedim. Daha sonra benimle alay etmeye başladılar. Üzerime doğru gelince de bana bir şey yapacaklarını düşünerek, 4 bin TL’ye almış olduğum ruhsatsız silah ile her ikisinin ayağına doğru 3 ya da 4 el ateş ettim. Müştekileri daha önce tanımıyorum, aramızda da husumet yoktur tahliyemi talep ediyorum” dedi. Demirok, mahkeme başkanının sorusu üzerine sağ elini kullandığını söyledi.

"BANA ATEŞ EDEN ŞAHIS SOLAKTI"

F.G. ise kendisini yaralayanın sanık A.D.'nin olmadığını söyleyerek, “Eylemi gerçekleştiren şahıs biraz daha uzun boylu ve yapılıydı ve boyu 10 santimetre daha uzundu. Eylemi gerçekleştiren şahıs, kız arkadaşının arkasında durarak bir şarjör mermiyi üzerimize boşalttı. Bana 4 el ateş edildi. Hepsi de vücuduma temas etti. Elimdeki yaralanmanın nedeni de yüzüme doğru ateş etmek istemesidir, bu nedenle mermilerden birisi benim parmağıma geldi. Bana ateş eden şahıs solaktı. Sol el ile ateş ediyordu. Ben şu an huzurda olan sanıktan şikayetçi değilim” diye konuştu.

C.M. de F.G.'nin beyanına katıldığını ve kendilerine ateş eden kişinin başkası olduğunu belirterek, “Bize ateş eden şahıs solaktı. Sanık bana 3 el ateş etti. İkisi bana isabet etti. Kaldı ki yanındaki bayan müdahale etmeseydi ya enseme ya da omzuma mermiler isabet edecekti. Sanık ile aramızda 3 metre mesafe vardı. Ben alkol almamıştım. Diğer arkadaşım biraz alkol almıştı. Ben bu sanıktan şikayetçi değilim” dedi.

"İLK KEZ 'SUÇLUYUM' DİYEN BİRİSİNİ TAHLİYE EDİYORUM"

İfadelerin ardından mahkeme hakimi, müşteki beyanlarını dikkate alarak A.D’nin yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte tahliyesine karar vererek, “20 yıllık hakimim, ilk kez ‘Suçluyum’ diyen birisini tahliye ediyorum” dedi. Tanık M.K.’nın zorla getirilmesine karar verilerek, duruşma ertelendi.