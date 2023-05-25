İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkeze 49 kilometre uzaklıktaki Kaval köyü Kastır Mahallesi'ndeki dağlık alanda ot topladığı sırada rahatsızlanan Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, araziyi tırmanarak Kaya'nın bulunduğu noktaya ulaştı.
Kaya'ya ilk müdahaleyi yapan ekipler, bölgenin zorlu şartları nedeniyle ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye ambulans helikopter gönderildi.
Ekipler tarafından sedye ile helikoptere taşınan Kaya, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.