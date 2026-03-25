İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "ünlülere yönelik" uyuşturucu soruşturmasında, gece saatlerinde yeni dalga geldi. 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu Hande Erçel ile Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Uzun süredir yurt dışında olduğunu ve eğitim aldığını söyleyen Erçel, açıklamasında şöyle dedi;

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."