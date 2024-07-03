6 Şubat depreminde büyük yıkımların meydana geldiği Adana’da yaşayan Hülya A., deprem olacak korkusuyla evine giremiyordu.

Hülya Aktaşlı’nın yeğeni Burak Kayacan, halası için boş arsaya prefabrik ev yaptı.

Ailesi ile birlikte prefabrik eve taşınan Hülya A., borcu olan 300 bin lirayı yeğenine bir yıl boyunca vermedi.

1 Temmuz'da yaptığı evin parasını isteyen Kayacan, halasını telefonla aradı.

Yapılan telefon konuşmasında Hülya A., "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz." şeklinde konuştu. Burak Kayacan'ın ise "Bu evi yıkarım, size de yar etmem." cevabını verdi.

Parasını istedi, vuruldu

Lojistik şirketinde çalışan Kemal A., ertesi gün Gaziantep'ten gelerek oğlu Emre Doğan A. (27), Akın A. (26) ve arkadaşları olan 3 kişiyle Burak Kayacan'ın evini bastı.

Evi basan A. ailesi ve beraberindeki 3 kişi küfrederken olayda tabanca da kullanıldı. Açılan ateş sonrası Burak Kayacan, evinde bulunan av tüfeği ile karşılık verdi. Kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüşürken Kemal A. bacağından, Burak Kayacan göğüs ve karnından, bacanağı Mahmut Demir ise (46) ayağından vuruldu. Ağır yaralanan Burak Kayacan, kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelileri ise kaçtı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kayacan kurtarılamadı. Kayacan'ın bacanağı Mahmut Demir, tedavi altına alındı.

6 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Bölgedeki KGYS kameralarını inceleyen cinayet polisleri, söz konusu şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Olaydan kısa bir süre sonra söz konusu 6 şüpheli de yakalandı.

Yaralı olarak kaçan Kemal A., yakalandıktan sonra özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kayacan ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

"Emre'nin Burak'ı vurduğunu gördüm"

Olay aynını anlatan Burak Kayacan'ın kayınvalidesi Fadime Yıldız (66), "Halasının arsasına ev yaptı. Aradan 1,5 yıl geçti, parasını vermeyip, oyaladılar. Ben de orta yolu bulmak için halası ile görüştüm. Telefonda bana, 'Gelsin, Kemal eniştesiyle konuşsun. Ölümüne susamış herhalde' dedi. Olay günü namaz kılmak için odaya gittim. Dışarı çıktığımda Kemal, kapıya tekme vurup içeri girdi. Etrafa baktığımda evi kuşattıklarını gördüm. Kemal bağırınca, Burak koşarak avluya geldi. Sonra silahlarla ateş etmeye başladılar. Emre'nin Burak'ı vurduğunu gördüm. Yeğeni de diğer damadımı ayağından vurmuş. Evde çocuklar da vardı, 'yatın, hepinizi öldürürüz' diye bağırdılar. Sonra da kaçtılar." dedi.

"İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu"

Damadı Burak'ın kucağında son nefesini verdiğini dile getiren Yıldız, "Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona? Bu yaz sıcağında bizi yaktılar." sözlerine yer verdi.

4 çocuk babasıydı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken Kemal A.'nın da hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Burak Kayacan'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.