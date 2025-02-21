İstanbul'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, sokak ve parklarda toplanarak halay çekip, kar topu oynadı.
Sultangazi'de de kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokağa çıktı.
HALAY NEŞESİ KISA SÜRDÜ
Ordu Caddesi'nde bir grup, sokakta uzun süre halay çekti.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sokakta bir süre sonra kavga çıktı.
KAVGAYI ARAYA GİRENLER AYIRDI
Nedeni bilinmeyen kavga, bir süre sonra araya girenler sayesinde son buldu.
Bazı vatandaşlar kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.