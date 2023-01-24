Bu Kapsamda Onikişubat Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezinde Düzenlenen Kurslardan Bir Tanesi De Takı Örgü Atölyesi.

Burada Kurs Ve Eğitimleriyle İş Hayatında Geçerli Olan Birçok Belgenin De Verildiği Halk Eğitim Merkezinde Kursiyerler Az Da Olsa Aile Bütçelerine De Katkı Sağlıyor.

Konuyla İlgili Bilgiler Veren Onikişubat Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Usta Öğreticisi Seher Baba Kuyumcu Kentinde Böyle Bir Kursun Çok Büyük İlgi Gördüğünü Söyledi.

Onikişubat Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül De Onikişubat İlçesinde İlkleri Yaşattıklarını Dile Getirerek Aile Ekonomisine Ciddi Anlamda Katkılar Sağladığını İfade Etti.