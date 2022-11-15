Fırnız Mesire alanı , doğal güzelliği ve egzotik yapısıyla fotoğrafçılık eğitim alan kursiyerleri büyüledi.



Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde başlatılan kursta, 25 kursiyere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görevli Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yorulmaz tarafından eğitim veriliyor.



Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yorulmaz tarafından 3 Ekim 2022 tarihinde başlayan kursta 25 kişi eğitim alıyor. Kursta teorik bilgilerin yanı sıra alanda uygulamalı çalışmalara da yer veriliyor.

Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yorulmaz verilen eğitimler hakkında şunları söyledi: “Enstantane öncelikli fotoğraf için bir akşam dışarıda ışık huzmesi çekimi yapıldı. Yine bir dersimizde Fotoğraf Stüdyosuna gidildi. Ortam ışık düzenlemesi ve malzeme kullanımı deneyimi yaşandı. Bugünde burada Fırnız Çayında Kursiyerlerimizle doğadayız. Şuana kadar gördüğümüz teorilerin tamamını burada işleyeceğiz. Kursumuzun teorik bilgilerini yaptıktan sonra uygulama kısmında ilimizin güzelliklerini fotoğraflayacağız. Kurs sonunda yazılı sınavımız ile de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘Fotoğraf Çekimi’ belgesi verilecektir.” dedi.