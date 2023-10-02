Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Halk Ekmek Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Üretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, “Halk ekmek fabrikamızı ziyaret ederek üretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldık. Asrın felaketinden sonra Şubat – Haziran ayları arasında Halk Ekmek Fabrikasında ürettiğimiz 12 Milyon adet ekmeği ücretsiz olarak hemşehrilerimize ulaştırdık. Ayrıca bu süreçte ekmek fabrikaları ve fırınlara da un desteğinde bulunarak ekmek arzını artırdık. Yapılan tadilatla Halk Ekmek Fabrikamız hemşehrilerimiz için üretimine devam ediyor” ifadelerini kullandı.

