Kahramanmaraş’ta özellikle Cumartesi ve Pazartesi günleri kurulan, halk arasında “sosyete pazarı” olarak bilinen semt pazarı, geniş ürün yelpazesiyle vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 200’e yakın esnafın tezgâh açtığı pazarda giyimden halıya, takıdan parfüme kadar A’dan Z’ye pek çok ürün satışa sunuluyor.

Ancak kavurucu yaz sıcakları, esnafın da vatandaşın da hareketliliğini olumsuz etkiliyor. Aksu Haber mikrofonlarına konuşan pazar esnafı, sıcak hava nedeniyle günün erken saatlerinde satışların düşük olduğunu, ancak akşam saatlerine doğru hareketliliğin arttığını ifade etti.

Yoğun ilgi gören sosyete pazarı, hem ekonomik alışverişin hem de sosyal bir ortamın adresi olmaya devam ediyor.