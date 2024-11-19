Pakistan'da, bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi.

Pakistan'ın Daska kentinde 30 yaşındaki hamile Zara Bibi isimli kadın kayboldu.

Bibi'nin kaybolmasının ardından yapılan araştırmalar, korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı.

Yedi aylık hamile olan Zara, kayınvalidesi Sughran Bibi ve onun dört suç ortağı tarafından büyücülük yaptığı iddiasıyla öldürüldü.

KAYINVALİDESİ, HAMİLE GELİNİNİ 'BÜYÜCÜLÜK YAPTIĞI' İDDİASIYLA ÖLDÜRDÜ

Sughran’ın, Zara’nın kocasını kendisine büyüyle bağladığını düşündüğü ve oğlunun parasını doğrudan Zara’nın hesabına göndermesinden rahatsız olduğu belirtildi.

Polis, Zara’nın cesedinin parçalanarak üç farklı çöp torbasına konulduğunu ve şehirde çeşitli yerlere atıldığını açıkladı.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Sughran Bibi, polis sorgusunda suçunu itiraf etti.

YÜZÜNÜ YAKTILAR, CESEDİNİ PARÇALADILAR

Zara'nın, uykudayken yastıkla boğulduğu, ardından yüzünün yakıldığı ve cesedinin parçalandığı öğrenildi.

Suçlular arasında Sughran’ın kızı Yasmin, torunu Hamza, akrabası Navid ve Abdullah bulunuyor.

Öte yandan tüm şüpheliler cinayeti itiraf etti.