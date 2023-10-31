Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralanmıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı.

İsrail'den zorunlu göç planı: Filistinliler çöle sürülecek İsrail'den zorunlu göç planı: Filistinliler çöle sürülecek

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.D'yi, Saray ilçesinde, arkadaşı M.C'nin evinde yakaladı.

Gözaltına alınan Ş.D. ve M.C, Çerkezköy ilçesi Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Kaynak: TRT Haber