İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda veli Mezher Ö., çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi.

İzin verilmeyince okul binasına zorla girmeye çalıştı.

Mezher Ö., hamile öğretmen Esin Ç.'ye sınıfta öğrencilerinin önünde hakaretler savurarak saldırdı.

Ardından olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç.'ye yumruk atarak burnunu kırdı.

Öğretmen düşük tehlikesi var

Öğretmen Esin Ç.'nin, olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Talihsiz öğretmen düşük yapma tehlikesine karşı hastaneye kaldırıldı.

Burnu kırılan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç. ise hastaneye giderek tedavi gördü.

O anlar kamerada

Öğretmen ve güvenlik görevlisi polis merkezine giderek şikayetçi olurken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırgan serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayın ardından Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 1 No'lu Şubesi, eğitim çalışanlarının katılımı ile okul önünde basın açıklaması yaptı.

"Cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız"

Açıklamada, "Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız.

Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erinceye, karanlık, şuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Biz bilginin gücünün, cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin, şiddete esir olmasına hep birlikte karşı durmalıyız." ifadelerine yer verildi.