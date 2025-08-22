Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, vatandaşlara sadece alışveriş ve etkinlik fırsatları değil, aynı zamanda müzik dolu anlar da sunmaya devam ediyor.

Fuar kapsamında sahne alan sevilen sanatçılar Hande Akpınar ve Muhammed Ali Uçar, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Katılımcılar, sanatçıların sahne performanslarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, fuar alanında coşkulu anlara sahne olurken, etkinlikler hem şehrin sosyal hayatına hem de kültürel zenginliğine katkı sağladı.