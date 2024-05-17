Sosyetik çapkın Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündem olan Hande Erçel, bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı.

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30 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, bu kez de Cannes kombiniyle gündeme geldi.

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Kırmızı halıda poz

Cannes kırmızı halısında poz veren Hande Erçel’in kıyafet kombini kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Festival için kırmızı bir elbise tercih eden Erçel, elbisesini aynı renkteki topuklu ayakkabılarla tamamladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hande Erçel’in tarzını beğenirken bazıları ise elbisesinin aşırı gösterişli olması nedeniyle eleştirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi