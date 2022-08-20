Nikâh merasimine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener, çiftin ailesi ve yakınları katılım sağladı.

Nikâh akdini Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yener, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Merasimin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan aynı zamanda çiftlerin nikâh şahidi olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, çifte mutluluklar diledi.