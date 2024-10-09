Zirve, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'in katılımlarıyla gerçekleşti. Tören, Türkiye’nin en başarılı liderlerini ve markalarını bir araya getirerek ülkenin ekonomik kalkınmasındaki emeklerini onurlandırdı.

Ödülünü aldıktan sonra Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, çiftçilikle başlayan kariyer yolculuğunu ve Kipaş Tarım işletmelerinin önemini vurgulayan şu açıklamayı yaptı: "Çiftçilikten sanayiye uzanan bu yolculuğun her aşamasında, toprağın emeğini ve alın terinin değerini hep bildim. Kipaş Holding olarak sadece sanayide değil, tarımda da ülkemize katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Kipaş Tarım ile tarım yalnızca benim değil, Kipaş ailesinin her bir ferdinin azmi, emeği ve çalışkanlığı sayesinde kazanılmış bir ödüldür. Gelecekte de aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya, ülkemizin kahramanları olmaya devam edeceğiz." Kipaş Holding’in iş dünyasındaki başarıları ve toplumsal katkıları, bu ödül ile bir kez daha taçlandırılmış oldu. Ekonomiye sağladığı katkılarla adından söz ettiren Kipaş Holding, ödüllerle dolu bu yolculukta geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.