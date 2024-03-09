Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Şairler Tepesi’nde Düzenlenen Programda Projelerini Açıkladı.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı İle Cumhur İttifakı Teşkilatlarının Da Yer Aldığı Programda Başkan Adayı Hanifi Toptaş; Altyapıdan Ulaşıma, Kentsel Dönüşümden, Ticaret Alanlarına, Turizmden Restorasyon Çalışmalarına, Sosyal Yardımdan Kırsal Kalkınmaya Tüm Alanlarda Hayata Geçirilecek Projelerini Basın Mensuplarıyla Paylaştı.

Şairler Tepesinde Düzenlenen Toplantının Açılış Konuşmasını AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Yaptı.

İlk Hedefinin 6 Şubat Depremlerinin Getirdiği Etkileri Ortadan Kaldırmak Olduğunu Belirten AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Onikişubat’ın Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın Hazırlanacağını, Yatay Mimari İlkelerine Uygun İmar Planı Revizyonu Ve Yeni İmar Planları Oluşturacaklarını Da Belirtti.

Onikişubat İçin Oto Sanayi Sitesi İle Mobilya Showroom Merkezi Projesini De Açıklayan Hanifi Toptaş, Şehrin Turizm Potansiyelini Daha Da Artırma Hedefiyle Turizm Master Planı Oluşturacaklarına Da Vurgu Yaptı.