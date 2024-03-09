A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa Bulabileceğiniz, Şehrin En Büyük Yapı Marketi Marzen Yapı Market Kahramanmaraş’ta Açıldı.

Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesi Eski Tekzen Binasının Bulunduğu Adreste Hizmet Verecek Olan Marzen Yapı Market Açılış Törenine Başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Olmak Üzere Birçok Davetli Ve Vatandaş Katılım Sağladı.

Açılışa Özel A’dan Z’ye Birçok Üründe İndirim Kampanyalarının Bulunduğu Marzen Yapı Market Arsan Group İştiraki Olarak Hizmet Verecek.

Açılış Sonrası Açıklamalarda Bulunan Marzen Yapı Market Ortağı Mehmet Abasan A’dan Z’ye Aranılan Her şeyin Burada Bulunabileceğini Söyleyerek Herkesi İndirimli Ürünleri Görmeye Davet Etti.

Marzen Yapı Market Ortağı Yunus Kaya İse Asrın Felaketinin Ardından Böyle Tam Donanımlı Bir Yapı Marketi Kahraman Kente Kazandırmanın Mutluluğunu Yaşadıklarını Belirtti.

Vatandaşlar İse Çok Güzel Kampanyaların Olduğunu Söyleyerek Kahraman Kentin Bu Tür İşletmelere İhtiyacı Olduğuna İşaret Etti.