Kaliteyi adı ile isteyin ve mutfağınızın vazgeçilmezi sloganıyla müşterilerine hizmet veren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

Bünyesinde bine yakın çeşit bulunduran ve kurulduğu günden beri kalitesinden ve çizgisinden asla taviz vermeyerek gerek Kahramanmaraş’ta gerekse de diğer illerde yoğun tercih edilen Ökkeş Çelik Hartlap bıçakları bünyesinde binden fazla ürün barındırıyor.

Sosyal sorumluluk projelerine de her zaman destek veren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Emine Çelik Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Piazza Alışveriş Merkezinde düzenlenen Alışveriş Şenliğinde yer almaktan mutluluk duyduklarını” belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.