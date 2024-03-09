Kahramanmaraş’ta Doğan Ve Kahramanmaraş’ın En Büyük Markalarından Biri Olan Akmansoy Market Yeni Gross Şubesinin Açılışını Birbirinden Özel Fiyatların Yanı Sıra Coşkulu Bir Kalabalıkla Gerçekleştirdi.

Haller Bölgesi Meyve Sebze Hali Yan Tarafında Vatandaşların Hizmetine Sunulan Akmansoy Gross Açılışa Özel 5. Geleneksel İrişkit Festivali Düzenledi.

Akmansoy Gross, 5. Geleneksel İrişgit Festivaline Ev Sahipliği Yaparken Burada Birinciye 15 Bin 2. Ye 10 Bin 3.Ye İse 5 Bin Tl Ödül Verdi.

Akmansoy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akmansoy Tüm Kahramanmaraş Halkına Katılımlarından Dolayı Teşekkürlerini İleterek Yeni Gross Şubesine Davet Etti.