Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Piazza Alışveriş Merkezinde Alışveriş Şenliği Düzenledi.

Pazar Gününe Kadar Sürecek Olan Alış-veriş Şenliğinde Girişimci Kadınlar El Emeği Göz Nuru Birbirinden Değerli Ürünlerini Kahramanmaraş Halkıyla Buluşturuyor.

Gerçekleştirilen Alışveriş Şenliğine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Misafirler Katılım Sağladı.

Burada Bir Konuşma Yapan Kmtso Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger Tüm Kahramanmaraş Halkını Kadın Girişimcilerle Buluşmaya Ve Özel Ürünlerini Görmeye Davet Etti.