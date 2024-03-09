Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Cahit Zarifoğlu Toplantı Salonu, kadın kooperatif üyeleri, konteyner kentte kalan kursiyerler ve diğer kadın üreticileri ağırladı. Dijital Pazarlama ve Ürün Geliştirme ile Finansal Okuryazarlık konularında eğitimlerin verildiği bu özel program, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından interaktif bir şekilde verildi. Katılımcılar, dijital pazarlama stratejileri, sosyal medya yönetimi, ürün geliştirme teknikleri ve bütçe planlaması gibi konularda bilgi sahibi oldular.

Ayrıca, finansal okuryazarlık eğitimi ile kişisel ve iş finansmanı yönetimi konusunda farkındalıkları artırıldı.