TDV, Kahramanmaraş Müftülüğüyle şehir merkezi başta olmak üzere 6 ilçede ramazan sofraları kuracak. TDV'nin mobil ikram aracından da 11 ilçede teravih namazı öncesi ve sonrasında çay ile lokma ikram edilecek.

Camiler, Kur'an kursları, konteyner kentler ile geçici barınma merkezlerinde mukabele yapılacak, teravih namazı kıldırılacak.

Ramazan boyunca çocuklar için Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca temalarında etkinlikler düzenlenecek.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, 6 Şubat depreminden sonra ikinci ramazan ayını idrak edeceklerini söyledi.