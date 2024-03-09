Asrın Felaketi olarak adlandırılan sarsıcı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ticaretin ve ekonominin tekrardan eski canlılığına dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Şehir merkezinin büyük hasar görmesiyle alışveriş için kentte kurulan sosyete pazarı rağbet görüyor.

Özellikle Cumartesi ve Pazartesi günleri 200'e yakın esnafın açtığı tezgâhlarda giyim, halı, takı, parfüm ve benzeri ürünlerin satışı yapılıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan esnaflar sosyete pazarındaki son durumu anlattı.