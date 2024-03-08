Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, beraberinde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile EXPO 2023 Savunma Sanayii Başkanlığı Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek, burada yaşayan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler, çocuklara da oyuncaklar takdim edilen ziyaretten sonra bir açıklama yapan Başkan Mahçiçek, kadınlarımız için ne yapsak azdır, onların hakları asla ödenmez ifadelerine yer verdi.