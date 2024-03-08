Proje kapsamında Turan İlkokulu Müdürü Bekir Özçelik, özellikle şehitler ve deprem şehitleri için her şehide bir ilmek diyerek vatandaşlara ilmek attırarak Türk bayrağının tamamlanmasını sağladı.

Binlerce kişi bayrağın tamamlanması adına ilmek atarak katkı sundu. Aksu Haber olarak ekranlara sunduğumuz projede toplamda 18 bin kişi bayrağın tamamlanması için 18 bin ilmek attı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte 18 bininci ilmeği Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in atması ile tamamlandı.

Turan İlkokulu Müdürü Bekir Özçelik burada yaptığı konuşmada, Bayrağın 18 Mart’tan sonra şehitler diyarı Çanakkale’ye teslim edileceğini dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Daha önceki yurt dışı görevlendirmesi ile yaşadığı deneyimle Çanakkale’nin Bir millet için nedenli önemli olduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise Deprem şehitlerimizde dahil olmak üzere bütün şehitlerimizi unutmamak adına anlamlı bir proje ifadelerini kaydetti.

Program ilkokul öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi ile sonlandı.

