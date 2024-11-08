Kahramanmaraş’ın tescilli yöresel ürünü olan Hartlap Bıçakları, ustası Ökkeş Çelik Hartlap bıçakları elinden yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında tanınır hale geldi. Farklı ergonomik tasarımlara sahip, hem kadınların hem de erkeklerin rahatlıkla kullanabileceği sap tasarımlarıyla dikkat çeken Hartlap Bıçakları, yemek yapmayı daha kolay ve keyifli hale getiriyor.

Ökkeş Çelik Hartlap bıçakları, kullandığı kaliteli çelik türleri ve özenli işçiliği sayesinde bıçaklarının dayanıklılığını artırırken, geleneksel ve modern çizgileri bir araya getirerek yemek tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Çelik kalitesi ve usta işçiliğiyle yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da şeflerin favorisi olan bu bıçaklar, Kahramanmaraş’ın kültürünü dünya mutfaklarına taşıyor.