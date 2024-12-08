Prof. Dr. Hasan Doğan, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim yapısındaki denetim anlayışını derinlemesine ele aldığı "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" adlı kitabını geçen haftalarda yayımlamıştı.

21.Ankara Kitap Fuarı 29 Kasım-8Aralık 2024 tarihinde ATO Congresium'da kitap severleri ağırladı.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarında imza gününe katılan Doğan’ın "Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim" adlı kitabını imzalatmak için gelen okuyucular uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara Kitap Fuarı’nın son gününde imza gününe katılan Hasan Doğan gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap fuarlarının kültür hayatımızda çok önemli olduğunu vurgulayarak, kitap fuarları sayesinde düzenli olarak okuyucularımızla bir araya gelme fırsatı buluyoruz dedi.

Hasan Doğan, bu sene Allah nasip etti 9. Kitabımızı yayınladık. Bu kitap bir makale derlemesi aslında, Osmanlı Devleti hem devlet teşkilatı hem de yargı sisteminde özgün bir yapı inşa etmiştir. Sistemin sağlıklı yürümesi içinde bir takım denetim mekanizmaları, kurumlar inşa etmiştir. Alabileceğimiz çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma sırasında bende denetim mekanizmalarının varlığından ve ayrıntılarından istifade ettim. Okuyucularımızla da elde ettiğim bulguları paylaşmaya çalıştım açıklamasında bulundu.

Doğan, imza vesilesiyle okuyucularla bir araya geldiklerini belirterek teşekkür etti.