Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi dokusunu muhafaza edecek önemli bir projenin daha startını verdi. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesinin Turan Mahallesi’nde yer alan Hasan Kocabaş Konağı restore edilecek. Osmanlı’nın son dönemlerinde inşa edildiği tahmin edilen yapı, geleneksel Kahramanmaraş mimarisi konak çizgilerine uygun olarak projelendirildi. Bahtiyar Yokuşu’nda bulunan ve yıllar içinde deforme olan üç katlı metruk yapı, 615 metrekare alanıyla yeni bir görünüm kazanacak. Proje safhası tamamlanan yapının restorasyonu için ihale süreçleri devam ediyor. Restore edilecek yapı, Kahramanmaraş kültür turizmine önemli bir katkı sağlayacak.

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nin referans noktası olduğu tarihi adadaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kapalı Çarşı’nın tarihi doku siluetine kavuşturulduğu cephe iyileştirme projesi sonrası; Kadıoğlu, Hayrigül, Hayrigül 2 ve Arslanbey Konağı’nın restore uygulamaları kapsamına alınmıştı. Hasan Kocabaş Konağı ile birlikte aktif olarak restorasyon çalışması gerçekleştirilen konak sayısı 5’e yükseldi.